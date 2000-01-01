24.04 08:53 MIGnews.com

Южная Корея намерена сотрудничать с ударной группой ВМС США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Южная Корея заявила в понедельник, 24 апреля, что ведет переговоры с Вашингтоном о проведении совместных учений с ударной группой авианосца ВМС США "Карл Винсон", приближающейся к водам с Корейского полуострова, в то время как Северная Корея может провести еще одно ядерное испытание.Представитель южнокорейского министерства обороны Мун Санг-Гюн не сообщил никаких подробностей, кроме того, что Сеул ведет переговоры с ВМС США.Напомним, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в понедельник, 24 апреля, что он и президент США Дональд Трамп согласились поддерживать тесные контакты с Северной Кореей, требуя от Пхеньяна сдержанности, поскольку напряженность в регионе возрастает.В ответ на приближение к водам Корейского полуострова ВМС США "Карл Винсон", Пхеньян угрожал потопить авианосец "одним ударом".Два японских эсминца присоединились к американской ударной группе ВМС США "Карл Винсон" в знак солидарности.