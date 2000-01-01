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flickr 24.04 08:53   MIGnews.com

Южная Корея намерена сотрудничать с ударной группой ВМС США

Южная Корея заявила в понедельник, 24 апреля, что ведет переговоры с Вашингтоном о проведении совместных учений с ударной группой авианосца ВМС США "Карл Винсон", приближающейся к водам с Корейского полуострова, в то время как Северная Корея может провести еще одно ядерное испытание.

Представитель южнокорейского министерства обороны Мун Санг-Гюн не сообщил никаких подробностей, кроме того, что Сеул ведет переговоры с ВМС США.

Напомним, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в понедельник, 24 апреля, что он и президент США Дональд Трамп согласились поддерживать тесные контакты с Северной Кореей, требуя от Пхеньяна сдержанности, поскольку напряженность в регионе возрастает.

В ответ на приближение к водам Корейского полуострова ВМС США "Карл Винсон", Пхеньян угрожал потопить авианосец "одним ударом".

Два японских эсминца присоединились к американской ударной группе ВМС США "Карл Винсон" в знак солидарности.
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