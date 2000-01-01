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24.04 06:55   MIGnews.com

Франция: выбор между лихорадкой и холерой

97% голосов на президентских выборах во Франции подсчитаны. Победителями стали “центристский” кандидат Эммануэль Макрон и глава Национального Фронта Марин Ле Пен.

За Макрона проголосовали 23,9% избирателей, за Ле-Пен - 21, 4%.

Ближайшие их соперники - кандидат от республиканцев Франсуа Фийон и кандидат от крайне-левых Жан-Люк Меланшон получили чуть больше 19% голосов.

Социалистическая партия разгромлена. Ее кандидат Бенуа Хамон, получил 6,4% голосов.

Впервые за 60 лет истории Пятой Республики ни один из кандидатов от традиционных партий не смог выйти во второй тур.

Аналитики и эксперты до выборов утверждали, что в случае, если во второй тур выходят Макрон и Ле Пен, у Макрона шансов победить больше.

Второй тур выборов назначен на 7 мая.

Выступая в своем родном городе Хинин-Бомон Ле Пен сказала: “Перед французами - очень простой выбор. Или мы продолжаем по пути полной дерегуляции, или мы выбираем Францию. У вас сегодня есть шанс выбрать реальное изменение. Настало время освободить Францию от спесивых элит которые диктуют нам, как себя вести. Потому что да, я кандидат народа”.

Макрон, всего год назад основавший свое движение En Marche!, требует от своего избирателя большого правящего большинства: “Я хочу сконструировать большинство, которое будет править и преобразовывать, большинство новых талантов, каждому из которых найдется место. Я не буду спрашивать, откуда они взялись, но я буду требовать, чтобы они согласились с обновлением нашей политики, реформацией общества и запуском заново европейского проекта Есть только одна Франция, Франция патриотов, в Европе, которая нас защищает, и которую мы должны реформировать. Это - гигантская задача, но я готов, я - на вашей стороне Vive la République, vive la France”.

Французская газета Le Figaro комментируя происходящее, пишет, что избиратель вынужден сделать выбор “между лихорадкой (Макрон) и холерой (Ле Пен)”. Пока чаша весов склоняется в пользу “лихорадки”.
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