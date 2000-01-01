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24.04 20:31   MIGnews.com

Министр Кац встретился с генсеком ООН

Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем в понедельник, 24 апреля.

Встреча прошла в США, где министр находится с рабочим визитом.

После завершения встречи Кац написал в своем микроблоге Twitter:

“Я поблагодарил его за его требование отозвать отчет, обвиняющий Израиль в апартеиде. Я также попросил его способствовать изменению антиизраильской политики ООН”.
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