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Аль-Каида призвала готовиться к партизанской войне в Сирии | Фото: Thinkstock24.04 19:55   MIGnews.com

Аль-Каида призвала готовиться к партизанской войне в Сирии

Лидер террористической организации "Аль-Каида" Айман аз-Завахири призвал сторонников и всех боевиков группировки в Сирии готовиться к затяжной войне.

Сообщается, что лидер призвал джихадистов сменить тактику на партизанскую войну, потому что "международный сатанинский альянс" никогда не примет исламскую власть в Сирии.

Аз-Завахири подчеркнул, что эта война не только сирийцев, а кампания для всех мусульман, стремящихся к установлению "божественного правления", пишет Аруц Шева.
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