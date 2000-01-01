24.04 19:55 MIGnews.com

Аль-Каида призвала готовиться к партизанской войне в Сирии

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Лидер террористической организации "Аль-Каида" Айман аз-Завахири призвал сторонников и всех боевиков группировки в Сирии готовиться к затяжной войне.Сообщается, что лидер призвал джихадистов сменить тактику на партизанскую войну, потому что "международный сатанинский альянс" никогда не примет исламскую власть в Сирии.Аз-Завахири подчеркнул, что эта война не только сирийцев, а кампания для всех мусульман, стремящихся к установлению "божественного правления", пишет Аруц Шева.