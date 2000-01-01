24.04 18:36 MIGnews.com

ПАСЕ хочет наказать председателя за поездку в Сирию

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Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт не вернулся в зал заседаний ассамблеи после перерыва в работе весенней сессии, сообщает РИА Новости.Перерыв был сделан после предложения обсудить вотум недоверия Аграмунту из-за поездки в Сирию. Сам глава ПАСЕ на открытии сессии заявил, что его встреча с Башаром Асадом была ошибкой.Генсекретарь ПАСЕ Войцех Савицкий объявил, что ассамблея по требование нескольких членов согласилась провести слушания по вопросам, поступившим от одного из членов ПАСЕ."На них могут присутствовать все члены Ассамблеи, которые могут задавать вопросы, которые поставлены. В начале заседания после обеда я проинформирую о том, где состоятся слушания и в какие сроки", - добавил он.Аграмунт позднее уточнил, что слушания будут посвящены его визиту в Сирию и состоятся 25 апреля в 13:00. Глава ПАСЕ добавил, что согласен принять в них участие.