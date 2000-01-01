Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












assembly.coe.int 24.04 18:36   MIGnews.com

ПАСЕ хочет наказать председателя за поездку в Сирию

Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт не вернулся в зал заседаний ассамблеи после перерыва в работе весенней сессии, сообщает РИА Новости.

Перерыв был сделан после предложения обсудить вотум недоверия Аграмунту из-за поездки в Сирию. Сам глава ПАСЕ на открытии сессии заявил, что его встреча с Башаром Асадом была ошибкой.

Генсекретарь ПАСЕ Войцех Савицкий объявил, что ассамблея по требование нескольких членов согласилась провести слушания по вопросам, поступившим от одного из членов ПАСЕ.

"На них могут присутствовать все члены Ассамблеи, которые могут задавать вопросы, которые поставлены. В начале заседания после обеда я проинформирую о том, где состоятся слушания и в какие сроки", - добавил он.

Аграмунт позднее уточнил, что слушания будут посвящены его визиту в Сирию и состоятся 25 апреля в 13:00. Глава ПАСЕ добавил, что согласен принять в них участие.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:58
Франсуа Олланд: Ле Пен - угроза для страны
18:47
Дери: харедим должны чтить День памяти жертв Холокоста
18:19
В Москве погиб актер из сериала "Интерны"
17:50
Израиль отверг германское посредничество в мирном процессе  
17:23
Аббас посетит РФ с визитом для переговоров с Израилем
16:51
Хакеру, шантажирующего сенатора США предъявили обвинения
16:28
У берегов Греции затонула лодка с беженцами
16:11
В дагестанской школе прогремел взрыв
16:05
Помощь жертвам Холокоста от минфина: что, как и сколько
15:48
Израиль: клубная знаменитость обвиняется в изнасилованиях
15:45
Возле военной базы США в Афганистане прогремел взрыв
15:41
Министр Кац: я живу в стране третьего мира
14:41
В суд подано требование предотвратить забастовку в Израиле
14:36
ХАМАС выпустил шесть ракет в море
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus