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flickr 24.04 18:58   MIGnews.com

Франсуа Олланд: Ле Пен - угроза для страны

Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что будет голосовать в предстоящем втором туре президентских выборов за Эммануэля Макрона. Об этом он сообщил выступая по государственному телевидению в понедельник, 24 апреля.

Кроме того, Олланд назвал конкурента Макрона – лидера Национального фронта Марин Ле Пен угрозой для Франции.

"Эммануэль Макрон сегодня - тот, кто защитит ценности, которые объединят людей Франции в столь серьезный момент, серьезный для Франции, Европы, и мира. [...] На кону наша французская идея, наше единство, наше партнерство с Европой и наше место в мире", - подчеркнул действующий лидер страны.

"Что касается меня, я буду голосовать за Эммануэля Макрона", - добавил Франсуа Олланд.
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