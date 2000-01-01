24.04 18:58 MIGnews.com

Франсуа Олланд: Ле Пен - угроза для страны

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Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что будет голосовать в предстоящем втором туре президентских выборов за Эммануэля Макрона. Об этом он сообщил выступая по государственному телевидению в понедельник, 24 апреля.Кроме того, Олланд назвал конкурента Макрона – лидера Национального фронта Марин Ле Пен угрозой для Франции."Эммануэль Макрон сегодня - тот, кто защитит ценности, которые объединят людей Франции в столь серьезный момент, серьезный для Франции, Европы, и мира. [...] На кону наша французская идея, наше единство, наше партнерство с Европой и наше место в мире", - подчеркнул действующий лидер страны."Что касается меня, я буду голосовать за Эммануэля Макрона", - добавил Франсуа Олланд.