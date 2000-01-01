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YouTube 24.04 18:47   MIGnews.com

Дери: харедим должны чтить День памяти жертв Холокоста

Министр внутренних дел Арье Дери и лидер партии ШАС заявил, что ультраортодоксальные евреи должны чтить и уважать День памяти жертв Холокоста. По его словам отказ от этого является “осквернением имени Божьего”.

Некоторые члены ультраортодоксальной общины отказываются отмечать День памяти жертв Холокоста из-за того, что он был учрежден светским израильским правительством и не связан с религиозными еврейскими традициями.
В интервью израильской радиостанции, Дери отверг эту точку зрения и подчеркнул, что важно помнить тех, кто был убит нацистами и никогда не забывать ужасы Холокоста.

Министр рассказал, что в воскресенье вечером, 23 апреля, накануне Дня памяти жертв Холокоста, он преподавал библейский урок для студентов религиозных семинарий в городе Бней-Брак. Он отметил, что начал свою лекцию с того, посвятил ее всем, кто погиб в результате Холокоста, и особенно тем, у кого нет никого, кто бы мог бы их оплакать.

“Есть так много людей, у которых нет никого, кто бы мог помнить о них и молиться за них. Поэтому правительство учредило День памяти жертв Холокоста, чтобы мы могли помолиться за них, и самое главное помнить их и никогда не забывать”.
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