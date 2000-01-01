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Фото: GPO.24.04 17:55   MIGnews.com

Нетаниягу: те, кто угрожает нам, рискуют быть уничтоженными

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал, что правительство не будет потерпит призывов к уничтожению Израиля. Об это Биби заявил во время выступления на церемонии в мемориальном комплексе “Яд ва-Шем” в воскресенье, 23 апреля.

В начале своего выступления он рассказал о новом историческом исследовании, доказывающем, что Соединенные Штаты, Великобритания и СССР знали о массовом истреблении евреев уже в 1942 году.

“Мировые державы знали об этом, но не предприняли никаких действий. Эти страны могли спасти 4 миллиона евреев. Антисемитизм радикального ислама, Ирана и “Исламское Государство” хотят нас уничтожить. Ненависть к евреям сейчас направлена на Еврейское государство. Но изменилось ли что-то? Нет. Безразличие мирного сообщества осталось неизменным, несмотря на наличие возможностей предотвратить новый геноцид, на пороге которого стоит мир. Однако они этого не делают ”, - заявил глава правительства.

Нетаниягу продолжил:

“После Второй мировой войны не было трагедий подобных Холокосту. Однако есть множество случаев, когда мир не предотвращал геноцид – в Руанде, Камбодже, Судане и Сирии. В то же время есть и несколько светлых точек в темноте.

В частности, я говорю о решительной реакции президента США Дональда Трампа на применение химического оружия в Сирии, в результате чего погибло большое количество детей.

Нам также не безразличны страдания людей в Сирии”.

В заключении премьер-министр добавил:

“Те, кто угрожают уничтожить нас, рискуют сами быть уничтоженными. Из беззащитных людей мы стали государством с обороной, являющейся одной из самых сильных в мире”.
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