Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












kremlin.ru 25.04 06:39   MIGnews.com

Россияне назвали главные достижения и неудачи Путина

Главными достижениями президента РФ Владимира Путина за годы его нахождения у власти россияне назвали повышение боеспособности и реформу Вооруженных сил (17%), укрепление международных позиций России (14%). Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного "Левада-Центром".

По 8% респондентов назвали в числе достижений наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки; повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий; решение чеченской проблемы.

Говоря о том, в каких областях действия президента были наименее удачными, россияне указали, прежде всего, на борьбу с коррупцией, взяточничеством, а также повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий (по 32%), обуздание "олигархов", ограничение их влияния (21%).

Каждый десятый внес этот список отношения России со странами Запада (11%), укрепление морали и нравственности в стране; создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса; устранение опасности терроризма в стране (по 10%).

"Экономическое развитие страны" россияне зачислили как в достижения (12%), так и в неудачи (26%) Путина.

Отвечая на соответствующий вопрос социологов, 47% россиян сказали, что Путин подбирает руководителей на высшие государственные посты в основном по способностям, 39% – на основании личной преданности ему.

Также, по мнению россиян, окружение Путина сейчас в большей мере волнуют проблемы страны (50%), а не личные материальные интересы (35%).

Большинство россиян относятся к президенту положительно или нейтрально и доверяют ему. Так, каждый третий россиянин испытывает к Путину симпатию (32%), каждый десятый – восхищение (10%). Еще 17% относятся к нему нейтрально, безразлично, а 27% "не могут сказать о нем ничего плохого". О негативном отношении сказали 4%, столько же (4%) "не могут сказать о нем ничего хорошего". 6% респондентов относятся к нему настороженно.

В целом почти три четверти (72%) россиян сказали, что доверяют Путину. Не доверяют ему 19%. Затруднились ответить 9% участников опроса, проведенного 7-10 апреля среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:22
Выбирая проститутку, муж встретил среди них свою жену
04:22
Лавров рассказал о переговорах с Могерини
03:17
В Италии задержали готовившего теракт беженца
02:20
Ученые нашли причину рецидива онкологических заболеваний
01:33
Социологи: женщины изменяют гораздо чаще мужчин
00:29
Ученые: любовь может стать помехой учебе, но не работе
23:41
СБУ поиздевалась над Лолитой, выложив ее откровенное фото
22:33
Названа самая ВИЧ-инфицированная страна Евросоюза
20:31
Министр Кац встретился с генсеком ООН
19:55
Аль-Каида призвала готовиться к партизанской войне в Сирии
18:58
Франсуа Олланд: Ле Пен - угроза для страны
18:47
Дери: харедим должны чтить День памяти жертв Холокоста
18:36
ПАСЕ хочет наказать председателя за поездку в Сирию
18:19
В Москве погиб актер из сериала "Интерны"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus