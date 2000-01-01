25.04 06:39 MIGnews.com

Россияне назвали главные достижения и неудачи Путина

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Главными достижениями президента РФ Владимира Путина за годы его нахождения у власти россияне назвали повышение боеспособности и реформу Вооруженных сил (17%), укрепление международных позиций России (14%). Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного "Левада-Центром".По 8% респондентов назвали в числе достижений наведение порядка в стране, поддержание спокойной политической обстановки; повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий; решение чеченской проблемы.Говоря о том, в каких областях действия президента были наименее удачными, россияне указали, прежде всего, на борьбу с коррупцией, взяточничеством, а также повышение уровня жизни граждан, рост зарплат и пенсий (по 32%), обуздание "олигархов", ограничение их влияния (21%).Каждый десятый внес этот список отношения России со странами Запада (11%), укрепление морали и нравственности в стране; создание благоприятной экономической и политической обстановки для развития частного бизнеса; устранение опасности терроризма в стране (по 10%)."Экономическое развитие страны" россияне зачислили как в достижения (12%), так и в неудачи (26%) Путина.Отвечая на соответствующий вопрос социологов, 47% россиян сказали, что Путин подбирает руководителей на высшие государственные посты в основном по способностям, 39% – на основании личной преданности ему.Также, по мнению россиян, окружение Путина сейчас в большей мере волнуют проблемы страны (50%), а не личные материальные интересы (35%).Большинство россиян относятся к президенту положительно или нейтрально и доверяют ему. Так, каждый третий россиянин испытывает к Путину симпатию (32%), каждый десятый – восхищение (10%). Еще 17% относятся к нему нейтрально, безразлично, а 27% "не могут сказать о нем ничего плохого". О негативном отношении сказали 4%, столько же (4%) "не могут сказать о нем ничего хорошего". 6% респондентов относятся к нему настороженно.В целом почти три четверти (72%) россиян сказали, что доверяют Путину. Не доверяют ему 19%. Затруднились ответить 9% участников опроса, проведенного 7-10 апреля среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.