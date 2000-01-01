Лавров рассказал о переговорах с Могерини

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал переговоры, которые состоялись у него с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. По его словам, беседа была полезной.
"Переговоры были полезными. Обсудили ключевые аспекты отношений. В ходе переговоров никто никого не учил. В России рассматривают ЕС как соседа и торгово-экономического партнера", — отметил министр иностранных дел.
Лавров добавил, что на переговорах с Могерини они подтвердили обоюдную заинтересованность в политическом диалоге.