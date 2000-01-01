24.04 15:41 MIGnews.com

Министр Кац: я живу в стране третьего мира

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Министр социального обеспечения Израиля Хаим Кац остро отреагировал на сообщения о том, что его намерены допросить в рамках расследования масштабного дела о коррупции в государственном оружейном концерне IAI.Кац сообщил: “Я чувствую, что я живу в стране третьего мира - не в стране, которой правит закон. Меня, действующего министра в правительстве, пытаются сместить просто так, не за что”.Кац заявил о причине своих злоключений: “ Я подал жалобу на государственного чиновника Ури Йогева. Он пытался дать взятку директору IAI Рафи Маору. Проверьте это в отделе по борьбе с коррупцией. И этот Йогев их финансирует”.