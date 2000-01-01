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В суд подано требование предотвратить забастовку в Израиле | Фото: Thinkstock24.04 14:41   MIGnews.com

В суд подано требование предотвратить забастовку в Израиле

Торговая Палата Израиля подала в высший суд по трудовым конфликтам требование вынести решение, запрещающее намеченную на завтра всеобщую забастовку.

Гистадрут требует, чтобы работники израильской телерадиовещательной корпорации были приняты в отдел новостей новой государственной телерадиовещательной корпорации “Кан”.

В случае, если соглашения по данному вопросу не будет достигнуто, все государственные службы, включая министерства, общественный транспорт и порты прекратят свою работу.

По данным Торговой Палаты, первый день забастовки нанесет израильской экономике ущерб в размере 100 миллионов шекелей - в основном, из-за паралича транспортной системы и закрытия портов.
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