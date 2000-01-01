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Опросы: Макрон победит во втором туре с перевесом в 24% 24.04 13:49   MIGnews.com

Опросы: Макрон победит во втором туре с перевесом в 24%

Европейская пресса, готовясь к следующему туру критически важных для ЕС президентских выборов во Франции, публикует опросы общественного мнения, демонстрирующие, что в нем с большим перевесом победит Эммануэль Макрон.

По данным Opinionway, во втором туре Макрон наберет 63% голосов, в то время как Ле Пен - лишь 39%.

Ле Пен, между тем, не теряя времени атаковала Макрона - и бьет его по слабому месту: “Я встречаюсь с французскими людьми, с тем, чтобы привлечь их внимание к важным темам, включая исламский терроризм. Мы можем как минимум сказать, что Макрон очень слаб в этой сфере. У мосье Макрона нет программы защиты французского народа от исламистских опасностей”.
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