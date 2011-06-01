24.04 16:05 MIGnews.com

Помощь жертвам Холокоста от минфина: что, как и сколько

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За последний год министерство финансов перечислило около 600 миллионов шекелей на оплату различных видов помощи десяткам тысяч переживших Катастрофу жителей Израиля. В частности, они получают увеличенную “оздоровительную” выплату, для них оплачиваются дополнительные часы услуг по уходу. Был также расширен список получателей пособий, полагающихся вдовам и вдовцам переживших Холокост.Как отмечает “Едиот Ахронот”, в 2016 Управление по правам лиц, переживших Холокост при минфине расширило список льгот, положенных жертвам и беженцам Катастрофы, большинству из которых более 80 и 90 лет. Ведомство получило дополнительный бюджет в размере около полумиллиарда шекелей, были упразднены бюрократические процедуры, осложнявшие и замедлявшие получение помощи. Сейчас деньги переводятся напрямую на банковские счета получателей льгот.Действует также информационный центр и “горячая линия” при Управлении по правам лиц, переживших Холокост. По телефону 03-5682651 можно проконсультироваться, узнать необходимую информацию о льготах и обратиться за помощью.Пережившим Холокост, вне зависимости от их социо-экономического состояния, полагаются также бесплатная юридическая помощь, 100% освобождение от оплаты лекарств по рецепту врача, входящих в “корзину лекарств”. Они также получают помощь социальных служб, вне зависимости от доходов.Государство возмещает услуги сопровождения переживших Холокост на медицинские процедуры (до 2.090 шекелей). Эта льгота положена и тем, кто получает ежеквартальную помощь от Комиссии по еврейским искам к Германии (“Клеймс Конференс”).Был добавлен “оздоровительный” платеж, предназначенный также на оплату оборудования жилья под особые нужды. 2.550 шекелей перечисляются напрямую на банковский счет получателя льгот.Список льготников был расширен примерно на 5000 человек - тех, кто был угнан нацистами на принудительные работы и тех, кто содержался в открытых гетто.Были также расширены критерии для выплаты помощи вдовам и вдовцам переживших Катастрофу. Если ранее деньги полагались лишь тем, чьи супруги скончались после 01.06.2011, то сейчас в список добавлены порядка 6.000 вдов и вдовцов, потерявших спутника жизни до 01.06.2011. Речь идет о пособии в размере 2.500 шекелей, выплачиваемом раз в квартал, в дополнение к ежемесячному пособию от 2.248 до 10.332 шекеля, выплачиваемому ежемесячно и рассчитываемому в соответствии с социо-экономическим положением льготника.Расширены критерии для получения помощи выходцам из Марокко, Алжира и Ирака, признанным жертвами Холокоста. Число льготников - выходцев из Марокко составляет около 32 тысяч человек. В список были внесены перемещенные лица, родившиеся до 06.09.1943. В числе выходцев из Алжира (3.800 человек) помощь теперь получают перемещенные лица, родившиеся до 03.09.1943. Жертвами Холокоста признаны также примерно 22 тысячи выходцев из Ирака, родившиеся до 29.03.1942 и бежавшие, спасаясь от нацистов.Для всех жертв Холокоста, которых Институт национального страхования признал нуждающимися в посторонней помощи, количество часов по уходу увеличивается на 150%-168% (9 дополнительных часов в месяц).Все эти льготы предоставляются в дополнение к ежегодной выплате в размере 3.690 шекелей, которую получат также те, кто репатриировался в Израиль после 01.10.1953, чье ежемесячное пособие не превышает 1000 шекелей в месяц.Министр финансов Моше Кахлон отметил, что повышение пособий вдовам и вдовцам жертв Холокоста, а также избавление от бюрократических препон в оформлении помощи непосредственно улучшат жизни этих людей. Он сообщил также о существенном повышении бюджета, выделяемого государством на нужды переживших Катастрофу: на помощь беженцам Холокоста выделено свыше 370 миллионов шекелей, 222 миллиона предназначены на оказание помощи и различных услуг, а бюджет на выплату пособий жертвам нацистского преследования составил в 2016 году 2,3 миллиарда шекелей. Моше Кахлон инициировал признание жертвами Холокоста жертв нацистских репрессий из Ливии, Ирака и других мусульманских стран.