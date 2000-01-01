24.04 12:47 MIGnews.com

Переговоры Лаврова и Могерини начались в Москве

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Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Москве.В ходе переговоров планируется обсудить ситуацию в Сирии, Украину, Ближний Восток, Афганистан, реализацию договора по ядерной программе Ирана, а также отношения России и Европейского союза.Как отмечает РИА Новости, это первая поездка в Россию Могерини в качестве верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.