24.04 11:21 MIGnews.com

Израильские французы проголосовали за будущего президента

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Сотни израильских французов ждали несколько часов, чтобы проголосовать в Тель-Авиве в воскресенье, 23 апреля, надеясь, что их голоса услышат на самых ожесточенных выборах Франции за последнее время."Самая важная проблема - это в первую очередь остановить экстремистских левых и экстремистских правых и, во-вторых, проголосовать за евреев и за Израиль", - сказал 64-летний Герак Шеклер, ожидая в очереди у Консульства Франции.Так же, как в 2012 году, когда подавляющее большинство французских избирателей в Израиле проголосовали "за" Николя Саркози, ожидалось, что они в очередной раз в большинстве своем проголосуют за консервативного кандидата, на этот раз Франсуа Фийона, несмотря на его низкий рейтинг во Франции из-за обвинений в коррупции.В Израиле зарегистрировано примерно 80 000 французских избирателей, хотя в Израиле проживает более 200 000 французских граждан."Опыт иногда не очень хорошее явление. Мир изменился, и многие правительства управляются 70- или 80-летними людьми. Нужен свежий взгляд", - сказала 50-летняя француженка, недавно иммигрировавшая в Израиль, сторонница Макрона.Как и другие в толпе, она восстала против "неконтролируемой иммиграции", которая "меняет лицо Европы", однако выступающая против жесткой анти-иммиграционной политики лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, которую она считает экстремисткой.Несмотря на то, что среди французских израильтян есть, вероятно, сторонники Ле Пен, в Тель-Авиве проявилось явное презрительное отношение к ультраправому лидеру, которая прошла во второй этап французских выборов, который состоится 7 мая.