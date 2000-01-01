Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Охотник за нацистами: лучше их судить не в Израиле 24.04 10:34   MIGnews.com

Охотник за нацистами: лучше их судить не в Израиле

Доктор Эфраим Зурофф, охотник за нацистскими преступниками из Института Визенталя, дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Зурофф сказал: “В Европе процесс над нацистскими преступниками привлекает всеобщее внимание, но здесь он практически игнорируется - и потому лучше, чтобы их судили в Европе.

Зурофф добавил: “В Израиле никому не нужно извлекать уроков из преступлений начальника лагеря, но в Хорватии это, без всякого сомнения, породит большой резонанс, освещение в прессе. Но если его привезти сюда - может быть появятся две строчки на 17-й странице Едиот Ахронот”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:21
Израильские французы проголосовали за будущего президента
10:16
На фоне успеха Макрона: усиление евро
09:55
Минфин Израиля: инвесторы продолжают "сбрасывать" квартиры
09:38
Солдатку на КПП Каландия пыталась зарезать мать девяти детей
09:22
ПА обвиняет Израиль в насилии в арабских семьях
09:01
Маленькая гражданская война в Кфар Манда
08:53
Южная Корея намерена сотрудничать с ударной группой ВМС США
08:29
Минфин пытается предотвратить всеобщую забастовку
08:27
Дорогой подарок: То, что израильтяне не покупают в интернете
07:51
Германия: "Иранские агенты шпионят за Израилем"
07:35
Каландия: террористка задала вопрос - и выхватила нож
07:25
Израиль: о чем отчиталось правительство
07:18
В Петах-Тикве мужчина-сиделка ограбил 87-летнего подопечного
07:00
Теракт на КПП в Иерусалиме
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus