24.04 10:34 MIGnews.com

Охотник за нацистами: лучше их судить не в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Доктор Эфраим Зурофф, охотник за нацистскими преступниками из Института Визенталя, дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.Зурофф сказал: “В Европе процесс над нацистскими преступниками привлекает всеобщее внимание, но здесь он практически игнорируется - и потому лучше, чтобы их судили в Европе.Зурофф добавил: “В Израиле никому не нужно извлекать уроков из преступлений начальника лагеря, но в Хорватии это, без всякого сомнения, породит большой резонанс, освещение в прессе. Но если его привезти сюда - может быть появятся две строчки на 17-й странице Едиот Ахронот”.