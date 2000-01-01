На фоне своих незаконных действий, за которые он был осужден и отсидел срок в тюрьме, бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт является "непригодным" для продолжения политической жизни, считает депутат Кнессета от "Сионистского лагеря" Ципи Ливни.
В субботнем телеэфире "Хадашот" она заявила, что, даже если президент Реувен Ривлин распорядится стереть из приговора Ольмерта замечание о "моральной низости", которое мешает ему занимать государственные должности, экс-премьер не должен возвращаться в политическую жизнь страны.
"Он был премьер-министром, совершавшим как хорошие поступки, так и спорные, в том числе и преступные, поступки. Дебаты о будущем Государства Израиль должны вести люди с незапятнанной репутацией", - сказала Ливни, занимавшая должность министра иностранных дел в правительстве Ольмерта.
Сам он уже заявил об отсутствии у него намерений возобновлять общественную деятельность.
Впрочем после рассекречивания информации об операции "Фруктовый сад", во время которой израильская авиация уничтожила в Сирии ядерный реактор, Ципи Ливни признала, что лавры за это решение частично принадлежат и Эхуду Ольмерту.
"Надо отдать должное всем, кто имел мужество принять и выполнить это решение - и премьер-министру Ольмерту, и министру обороны, всем профессионалам, которые блестяще провели эту операцию: ЦАХАЛу, ВВС, всем структурам, которые участвовали в подготовке и в проведении этой акции", - заявила она 21 марта.