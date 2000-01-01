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Путин в короне – на обложке Time | Фото: Michel Temer/Flickr25.03 04:23   MIGnews.com

Путин в короне – на обложке Time

На сайте еженедельника Time была опубликована новая обложка следующего издания. На ней изображен переизбранный на прошлой неделе президент России Владимир Путин.

Глава государства изображен в деловом костюме и короне, которая, как сообщают российские СМИ, похожа на Большую императорскую корону Российской империи. "Восходящий царь" – такая подпись находится на обложке.



Главные статьи номера подобраны в тему – это "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте" Владимира Зыгаря и "Почему Россия продолжает тонуть" Йена Бреммера.

С такой обложкой 2 апреля выйдут три из четырех версий издания: в Европе, Ближнего Востока и Африки, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. На обложке американской версии журнала напечатали учеников парклендской школы Марджори Стоунман Дуглас, где в феврале произошел расстрел, и организаторов кампании за ужесточение законов о владении оружием March for Our Lives.
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