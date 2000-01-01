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Биби назвал Совет по правам человека ООН `цирком абсурда` | Фото: Ави Охайон, GPO24.03 22:50   MIGnews.com

Биби назвал Совет по правам человека ООН "цирком абсурда"

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал Совет по правам человека ООН на фоне принятия им накануне целой серии резолюций, осуждающих Израиль.




"Новые оторванные от реальности решения этого цирка абсурда, называемого Советом по правам человека. Настала пора изменить его название на Совет по принятию решений против единственной демократии на Ближнем Востоке", - написал глава правительства в своем Twitter.

Напомним, что накануне в Совете состоялось заседание, посвященное нарушениям прав в различных странах: Мьянме, Иране, Северной Корее, Сирии и, конечно же, Израиле. При этом, если первые три в СПЧ осудили по одному разу, а Сирию – дважды, то безусловным "королем вечера" был Израиль, которому посвятили сразу пять резолюций (к слову, представленных странами Организации Исламского сотрудничества).

США и Австралия отрицательно проголосовали по всем пяти документам, что, впрочем, не помешало их принятию.

Ранее раскритиковали СПЧ ООН в израильском министерстве иностранных дел, назвав его "издевкой над благородными целями, которые он должен отражать".
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