"Новые оторванные от реальности решения этого цирка абсурда, называемого Советом по правам человека. Настала пора изменить его название на Совет по принятию решений против единственной демократии на Ближнем Востоке", - написал глава правительства в своем Twitter.
Напомним, что накануне в Совете состоялось заседание, посвященное нарушениям прав в различных странах: Мьянме, Иране, Северной Корее, Сирии и, конечно же, Израиле. При этом, если первые три в СПЧ осудили по одному разу, а Сирию – дважды, то безусловным "королем вечера" был Израиль, которому посвятили сразу пять резолюций (к слову, представленных странами Организации Исламского сотрудничества).
США и Австралия отрицательно проголосовали по всем пяти документам, что, впрочем, не помешало их принятию.