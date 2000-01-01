Биньямина и Сару Нетаниягу опять допросят по "делу 4000"
В понедельник, 26 марта, полиция планирует в очередной раз допросить подозреваемых по "делу 4000", или "делу Безек", включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и его супругу Сару.
Среди главных подозреваемых: главный акционер "Безека" Шауль Элович и его жена Ирис. Кроме главы правительства, все подозреваемые должны быть допрошены в штаб-квартире спецподразделения по борьбе с коррупцией "Лахав 433" в Лоде.
Как сообщает телерадиовещательная корпорация "Кан", в это время в отдельном кабинете будут находиться бывший генеральный директор министерства связи Шломо Фильбер и экс-советник Нетаниягу по связям с СМИ Нир Хефец, которые по мере необходимости также будут предоставлять информацию следователям.
По аналогичному методу ранее в этом месяце следователи "Лахав 433" допрашивали премьера.
Напомним, что на прошлой неделе исполнительный директор "Безек" Стелла Хэндлер, которая до этого в рамках расследования находилась под стражей, подала в отставку со своей должности.