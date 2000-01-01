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Биньямина и Сару Нетаниягу опять допросят по `делу 4000` | Фото: Амос Бен Гершом, GPO24.03 22:23   MIGnews.com

Биньямина и Сару Нетаниягу опять допросят по "делу 4000"

В понедельник, 26 марта, полиция планирует в очередной раз допросить подозреваемых по "делу 4000", или "делу Безек", включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и его супругу Сару.

Среди главных подозреваемых: главный акционер "Безека" Шауль Элович и его жена Ирис. Кроме главы правительства, все подозреваемые должны быть допрошены в штаб-квартире спецподразделения по борьбе с коррупцией "Лахав 433" в Лоде.

Как сообщает телерадиовещательная корпорация "Кан", в это время в отдельном кабинете будут находиться бывший генеральный директор министерства связи Шломо Фильбер и экс-советник Нетаниягу по связям с СМИ Нир Хефец, которые по мере необходимости также будут предоставлять информацию следователям.

По аналогичному методу ранее в этом месяце следователи "Лахав 433" допрашивали премьера.

Напомним, что на прошлой неделе исполнительный директор "Безек" Стелла Хэндлер, которая до этого в рамках расследования находилась под стражей, подала в отставку со своей должности.
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