24.03 21:49 MIGnews.com

Джон Болтон - предвестник смерти "двух государств"

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Назначение Джона Болтона новым советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности вместо Герберта Макмастера сигнализирует о том, что в Белом доме смирились со смертью "двух государств", пишет The Jerusalem Post.Еще в 2016 году в интервью для "рупора" движения альт-райт, сайта Breitbart, он назвал "вопросом эмпирической реальности" смерть всех усилий по разрешению палестино-израильского конфликта по формуле "два государства – для двух народов".Кроме того, в экспертной статье для Washington Times еще двумя годами ранее он усомнился в целесообразности самого понятия "Палестина" и предложил поделить между Египтом и Иорданией территории, которые занимают палестинские арабы."Единственная логика, лежащая в основе требования создать Палестинское государство – это политический императив противников Израиля ослабить и окружить Еврейское государство, тем самым сводя к минимуму его потенциал для создания безопасных и защищаемых границ. До тех пор, пока это решение о "двух государствах" – Израиле и "Палестине" – остается целью дипломатии Вашингтона, фундаментальные противоречия между этим и реальностью будут препятствовать его претворению в жизнь", - писал он.Однако члены Белого дома заверили JPost в том, что данный выбор не говорит о каких-либо переменах в позиции Трампа относительно поддержки всеобъемлющего решения конфликта, и что Болтон не меняет сути или содержания мирного плана, который разрабатывают преимущественно главный советник президента Джаред Кушнер и его спецпосланник на Ближник Восток Джейсон Гринблатт.