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Защитникам африканских нелегалов угрожают отрезать головы 24.03 20:57   MIGnews.com

Защитникам африканских нелегалов угрожают отрезать головы

Организаторы демонстраций против депортации иммигрантов из Израиля жалуются на усугубляющуюся онлайн-кампанию угроз и подстрекательства против них.

Порталу Ynet они признались, что в последнее время ежедневные угрозы в их адрес становятся все тревожнее. Так, активисту Ади Берковицу обещали "отрезать голову и испить крови", а также совершить "Холокостом всем леваков".

Другим "желают" быть изнасилованными толпой суданцев и заразиться от них "множеством неизлечимых заболеваний".

"Если бы я мог, то бросил бы вас в резиновые лодки и отправил бы в море без еды и воды, чтобы вам пришлось жрать друг друга", - пишет другой недоброжелатель.

И хотя их предупреждают не идти на протесты, Берковиц утверждает, что на него это не повлияло.

"Я знаю, что тот, кто прислал эти сообщения, сделал это лишь чтобы запугать нас, чтобы мы отказались от нашей борьбы. Это хорошая возможность сказать всем, кто нам угрожает, что мы не боимся … мы продолжим, пока депортацию не отменят", - заявил он накануне очередного митинга, который должен пройти сегодня в Тель-Авиве.
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