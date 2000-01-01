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Саудовский министр: Ядерная программа у нас будет и без США | Фото: Gregory Varnum/Flickr24.03 19:57   MIGnews.com

Саудовский министр: Ядерная программа у нас будет и без США

Если Вашингтон не заключит с Эр-Риядом энергетическую сделку, касающуюся развития в Саудовской Аравии ядерных технологий, то последняя обратится к другим своим международным партнерам, заявил саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих.

"Если США будут не с нами, они утратят возможность оказывать положительное влияние на ядерную программу", - заявил он на этой неделе.

Напомним, что в настоящий момент два государства находится в процессе подписания сделки о продаже ядерных реакторов Саудовской Аравии. Причем одним из ее условий со стороны Эр-Рияда является право на обогащение урана, которого находится достаточно в королевстве.

Это, в свою очередь, может спровоцировать Объединённые Арабские Эмираты на разрыв аналогичной сделки, которую они заключили с Вашингтоном несколько лет назад о необогащении урана. После этого может начаться ядерная гонка на Ближнем Востоке.

Несмотря ни на что, Фалих надеется, что Белый дом согласится подписать соглашение.

"Соединенные Штаты естественно будут с нами. Они смогут не только предоставить нам технологии, но и помочь нам в вопросах топливного цикла и мониторинга, а также убедиться, что мы осуществляем это на самом высоком уровне", - говорит саудовский министр.

"Но ирония заключается в том, что если США не захотят, тогда это сделает кто-то иной. Нам повезло, что у нас есть много других альтернативных источников, которые согласны сотрудничать с нами, и они будут участвовать в нашей программе", - утверждает Фалих, отмечая, что в таком случае Штаты не станут посвящать в ядерную программу Саудовской Аравии.
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