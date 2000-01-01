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МИД Израиля назвал СПЧ ООН `издевкой` над правами человека 24.03 17:34   MIGnews.com

МИД Израиля назвал СПЧ ООН "издевкой" над правами человека

Израиль раскритиковал Совет по правам человека ООН, который 23 марта принял ряд антиизраильских резолюций.



"Совет по правам человека ООН – это симуляция, издевка над благородными целями, которые он должен отражать. Это исключительно антиизраильская структура, управляемая кровожадными диктатурами и скрывающая их собственные массовые нарушения прав человека, атакуя Израиль", - заявил 24 марта пресс-секретарь израильского МИДа Эммануэль Нахшон в своем Twitter.

Его заявление было опубликовано после реакции постпреда США в ООН Никки Хейли, которая вновь напомнила о возможности выхода Америки из СПЧ на фоне программной предвзятости в отношении Израиля.

Напомним, что накануне в Совете состоялось заседание, посвященное нарушениям прав в различных странах: Мьянме, Иране, Северной Корее, Сирии и, конечно же, Израиле. При этом, если первым трем члены СПЧ осудили по одному разу, Сирию – дважды, то безусловным "королем вечера" был Израиль, которому посвятили сразу пять резолюций (к слову, представленных странами Организации Исламского сотрудничества).

Как отмечают СМИ, США и Австралия отрицательно проголосовали по всем пяти документам, что, впрочем, не помешало их принятию.

Тем временем в Палестинской администрации такой поворот событий приветствовали. Пресс-секретарь правительства ПА Юсуф аль-Махмуд отметил, что те страны, которые поддержали резолюции, проявили "способность противостоять несправедливости, высокомерию, оккупации и отвергли язык угроз и принуждения". По его словам, резолюции "отражают международную позицию в пользу справедливого и надлежащего решения конфликта".
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