24.03 15:15 MIGnews.com

Песков опроверг информацию о письме Скрипаля

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль писал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о возвращении на родину.Об этом сообщают российские СМИ в субботу, 24 марта.Ранее бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков заявил британской телерадиокорпорации BBC о том, что бывший полковник ГРУ написал письмо президенту России Владимиру Путину.По его словам, Скрипаль просил о помиловании и возможности вернуться в Россию.