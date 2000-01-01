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Фото: Kremlin24.03 15:15   MIGnews.com

Песков опроверг информацию о письме Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль писал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о возвращении на родину.

Об этом сообщают российские СМИ в субботу, 24 марта.

Ранее бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков заявил британской телерадиокорпорации BBC о том, что бывший полковник ГРУ написал письмо президенту России Владимиру Путину.

По его словам, Скрипаль просил о помиловании и возможности вернуться в Россию.
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