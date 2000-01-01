Песков опроверг информацию о письме Скрипаля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль писал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о возвращении на родину.
Об этом сообщают российские СМИ в субботу, 24 марта.
Ранее бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков заявил британской телерадиокорпорации BBC о том, что бывший полковник ГРУ написал письмо президенту России Владимиру Путину.
По его словам, Скрипаль просил о помиловании и возможности вернуться в Россию.