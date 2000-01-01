24.03 13:25 MIGnews.com

СМИ: Скрипаль просил Путина о помиловании

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Владимир Тимошков, бывший одноклассник Сергея Скрипаля, рассказал, что подвергшийся отравлению бывший полковник ГРУ просил у президента России Владимира Путина разрешение вернуться на родину.Об этом сообщает телерадиокорпорация BBC.По его словам, Скрипаль не считал себя предателем, поскольку он клялся служить СССР, а не России.Он добавил, что экс-полковник ГРУ написал письмо российскому лидеру с просьбой о помиловании и разрешении вернуться в Россию, чтобы увидеть своих близких родственников.Согласно данным BBC, в Кремле не подтвердили получение письма от Скрипаля.5 марта в британском Солсбери мужчина и женщина отравились "неизвестным веществом", после чего были госпитализированы в критическом состоянии.Пострадавшими оказались экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.