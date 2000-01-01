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24.03 10:47   MIGnews.com

20 европейских стран намерены выдворить дипломатов РФ

Около 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов, якобы связанных с "московскими шпионскими сетями". Такое решение они намереваются принять из солидарности с Британией, обвинившей Москву в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщает The Times в субботу, 24 марта.

Процесс выдворения, вероятно, начнется 26 марта с отзыва посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера на четыре недели.

Издание уточняет, что в акции примут участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до 9 стран.
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