24.03 13:10 MIGnews.com

Китай готовится спустить на воду второй авианосец

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В годовщину основания ВМС Народно-освободительной армии Китая, 23 апреля, Пекин намерен спустить на воду авианосец, который станет вторым в его флоте, передает ТАСС.Сообщается, что сейчас сотрудники верфи готовят авианосец к покраске. Уже идет уборка на палубе, установка иллюминаторов и оборудования.Сейчас у Китая только один авианосец. Он сделан из советского крейсера "Варяг", который Пекин купил у Киева. Также стало известно, что сейчас строится еще один корабль, ожидается, что его испытания начнутся в 2019 году.