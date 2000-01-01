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Commons.wikimedia.org 24.03 13:10   MIGnews.com

Китай готовится спустить на воду второй авианосец

В годовщину основания ВМС Народно-освободительной армии Китая, 23 апреля, Пекин намерен спустить на воду авианосец, который станет вторым в его флоте, передает ТАСС.

Сообщается, что сейчас сотрудники верфи готовят авианосец к покраске. Уже идет уборка на палубе, установка иллюминаторов и оборудования.

Сейчас у Китая только один авианосец. Он сделан из советского крейсера "Варяг", который Пекин купил у Киева. Также стало известно, что сейчас строится еще один корабль, ожидается, что его испытания начнутся в 2019 году.
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