24.03 08:25 MIGnews.com

Дело 2000: Мозес обещал Нетаниягу заняться Беннетом

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Израильская газета Гаарец сообщает подробности несостоявшейся сделки между израильским газетным магнатом, владельцем Едиот Ахронот Нони Мозесом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.Переговоры между Мозесом и Нетаниягу состоялись накануне выборов 2015 года. Нетаниягу обещал провести через Кнессет закон о газете “Исраэль Ха-Йом” согласно которому она перестала бы быть бесплатной. В обмен на это Мозес обязывался действовать в рамках предвыборной кампании так, чтобы это было выгодно Нетаниягу.Нетаниягу сказал Мозесу, что партия Еврейский Дом угрожает статусу Ликуда, и поэтому следует, чтобы она не выросла за рамки маленькой фракции в результате выборов. Мозес понял эту просьбу и обещал “заняться” Беннетом.7 декабря 2014 года в ynet была опубликована критическая статья о деятельности Беннетт на посту министра экономики. Авторы статьи указывали на то, что вместо обещанных лидером Еврейского Дома 700 детских садов открыты лишь 39. Статья называлась “Обещания одни, а дела - другие”.До этого, ynet не публиковал критических статей о Беннете.Офис премьер-министра, реагируя на публикацию в Гаарец, сообщил: “Мы снова сталкиваемся с тенденциозными сливами, цель которых - исказить картину реально произошедшего и надавить на офис генерального прокурора”.Адвокаты Нони Мозеса отказались от комментариев, сославшись на тайну следствия.