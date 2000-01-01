24.03 21:49 MIGnews.com

Сирия: "Битва США и Турции за Ракку была незаконной"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Поддержанное США или Турцией нападение на боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в городе Ракка в Сирии было незаконным, если оно не было согласовано с правительством президента Башара Асада, как заявил в Женеве в пятницу, 24 марта, главный переговорщик Сирии по мирным переговорам Стаффан де Мистура."Любое военное присутствие на нашей территории без одобрения сирийского правительства является незаконным присутствием", - сказал Башар аль-Джаафари журналистам после встречи с посланником ООН Стаффаном де Мистурой.Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в пятницу, 24 марта, что борьба за возвращение Ракки возобновится в ближайшие дни.Джаафари сказал, что никто не может утверждать, что борется против ISIS без координации с Ираком и Сирией."Прямая военная интервенция США на сирийской территории, а также вооруженные группировки в Сирии и поощрение их к оспариванию авторитета государства не являются борьбой против терроризма", - сказал он.Сирийские демократические силы (SDF), поддержанные США, достигли входа в плотину Табха, где они столкнулись с боевиками ISIS. Об этом сообщил представитель SDF Джихан Шейх Ахмед.Советник ООН по гуманитарным вопросам Сирия Ян Эгеланн сказал Reuters, что существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств для гражданского населения Ракки.