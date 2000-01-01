Сирия: "Битва США и Турции за Ракку была незаконной"
Поддержанное США или Турцией нападение на боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, в городе Ракка в Сирии было незаконным, если оно не было согласовано с правительством президента Башара Асада, как заявил в Женеве в пятницу, 24 марта, главный переговорщик Сирии по мирным переговорам Стаффан де Мистура.
"Любое военное присутствие на нашей территории без одобрения сирийского правительства является незаконным присутствием", - сказал Башар аль-Джаафари журналистам после встречи с посланником ООН Стаффаном де Мистурой.
Министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в пятницу, 24 марта, что борьба за возвращение Ракки возобновится в ближайшие дни.
Джаафари сказал, что никто не может утверждать, что борется против ISIS без координации с Ираком и Сирией.
"Прямая военная интервенция США на сирийской территории, а также вооруженные группировки в Сирии и поощрение их к оспариванию авторитета государства не являются борьбой против терроризма", - сказал он.
Сирийские демократические силы (SDF), поддержанные США, достигли входа в плотину Табха, где они столкнулись с боевиками ISIS. Об этом сообщил представитель SDF Джихан Шейх Ахмед.
Советник ООН по гуманитарным вопросам Сирия Ян Эгеланн сказал Reuters, что существуют планы на случай непредвиденных обстоятельств для гражданского населения Ракки.