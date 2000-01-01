24.03 20:41 MIGnews.com

США "обеспокоены" строительством израильских поселений

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После четырехдневных переговоров на высшем уровне между администрацией Трампа и израильской делегацией, которая завершились в четверг, 23 марта, не было достигнуто никакого соглашения в отношении продолжающегося строительства израильских поселений, как сообщило администрация Дональда Трампа."Делегация Соединенных Штатов подтвердила озабоченность президента Трампа относительно деятельности по созданию поселений в контексте продвижения к мирному соглашению", - говорится в совместном отчете о переговорах."Израильская делегация ясно дала понять, что намерение Израиля продвигаться вперед состоит в том, чтобы принять политику в отношении поселений, которая учитывает эти проблемы", - отмечается в сообщении.Обе стороны заявили, что будут продолжать диалог о продолжении строительства Израилем в спорных районах Восточного Иерусалима и территории Иудеи и Самарии. Они назвали переговоры "серьезными и конструктивными, и они продолжаются".Президент США Дональд Трамп публично попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в феврале "немного притормозить в строительстве поселений".Ряд встреч в Вашингтоне на прошлой неделе последовал за визитом специального посланника Трампа по международным переговорам Джейсона Гринблатта в регион на прошлой неделе, в ходе которого он встретился с Нетаниягу и председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, чтобы попытаться начать мирные переговоры.По сообщениям, в ходе этих переговоров в Иерусалиме Гринблатт потребовал, чтобы Израиль прекратил все строительные работы в поселениях на территории Иудеи и Самарии, однако Нетаниягу, как утверждается, отверг эту идею. Официальный представитель израильского премьер-министра заявил, что любые подобные условия были выдвинуты Гринблаттом.Гринблатт руководил американской делегацией на последующих переговорах этой недели вместе с другими представителями Совета национальной безопасности и Государственного департамента, включая Майкла Рэтни. Израильскую делегацию возглавлял Йоав Горовиц, начальник штаба Нетаниягу, и посол Израиля в США Рон Дермер.Другими темами обсуждения стали активизация палестинской экономики на территории Иудеи и Самарии, и восстановление жизненно важной инфраструктуры в секторе Газа."Основной темой обсуждений были конкретные меры, которые могли бы оказать существенное влияние на экономическую обстановку в Иудее и Самарии и в секторе Газа, позволяющие палестинцам более полно реализовать свой экономический потенциал", - говорится в заявлении."Израильтяне приветствовали заинтересованность Соединенных Штатов в том, чтобы они продолжали играть содействующую роль в решении вопросов, связанных с электроэнергией и водой, таким образом, чтобы это принесло пользу как Израилю, так и палестинцам, а также подвигло палестинцев на самоопределение в этих важнейших областях", - отмечается в сообщении.Вопросы качества жизни палестинцев уже давно являются приоритетом в политике США, направленной на создание условий для заключения мирного соглашения.Обе стороны завершили свой последний раунд переговоров, подчеркнув, что они "уделяют особое внимание" "конкретным краткосрочным мерам по улучшению общего климата в целях продвижения перспектив установления подлинного и прочного мира между Израилем и палестинцами".На данный момент дата возобновления американо-израильских переговоров неизвестна.