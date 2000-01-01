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president.gov.by 25.03 06:33   MIGnews.com

Лукашенко обвинил США и ФРГ в спонсировании провокаций

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что финансирование готовивших провокации в стране вооруженных боевиков осуществлялось США и Германией. Об этом в он сказал в ходе посещения Гродненской области, передает агентство БЕЛТА.

"Вот они обижаются – услышали мое заявление в Могилеве про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев. Большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на Mercedes разъезжают", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что органы власти не должны бояться пресекать противоправные действия. "Испугаешься – мне будет плохо, а вам вообще невмоготу", – заключил белорусский лидер.

Днем ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии заявил, что задержанные активисты группировок "Белый легион" и "Молодой фронт" собирались принять участие в массовых беспорядках. 21 марта Лукашенко сообщил о задержании двух десятков боевиков, готовивших вооруженную провокацию. "Один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря – на Украине, в Литве или Польше – не буду утверждать, но где-то там. Деньги шли через Польшу и Литву", – рассказал глава государства.

В Вильнюсе слова Лукашенко назвали измышлениями, Киев обвинил белорусского лидера в оскорблении чести и достоинства украинцев.
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