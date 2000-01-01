24.03 19:22 MIGnews.com

ООН активизирует расследование против КНДР

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Высший орган Организации Объединенных Наций по правам человека согласился в пятницу, 24 марта, активизировать расследование широко распространенных нарушений Северной Кореи с целью документального подтверждения предполагаемых преступлений против человечности для будущего уголовного преследования.Женевский форум с 47 государствами-членами принял резолюцию, которую поддержали Япония и Европейский союз (ЕС). Резолюция была выдвинута Соединенными Штатами в последний день четырехнедельной сессии без голосования. Делегация Северной Кореи бойкотировала эти дебаты.Отделение Совета Организации Объединенных Наций по правам человека в Сеуле будет укреплено в течение двух лет, чтобы создать центральное хранилище свидетельских показаний и доказательств "с целью разработки возможных стратегий, которые будут использоваться в любом будущем процессе отчетности", говорится в тексте.Китай заявил, что он "отделился" от этого решения и призвал к диалогу, чтобы "сосредоточиться на более широкой картине", чтобы помочь снять напряженность на разделенном Корейском полуострове.