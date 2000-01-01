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flickr 24.03 17:55   MIGnews.com

Меркель "обеспокоена" строительством израильских поселений

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в пятницу, 24 марта, что она обеспокоена тем, что Израиль строит поселения на территории Иудеи и Самарии, что, по ее словам, подрывает прогресс в направлении решения о двух государствах для Израиля и палестинцев.

Израиль строит поселения на территории Иудеи и Самарии и в Восточном Иерусалиме, где палестинцы хотят создать свое государство со столицей Иерусалим.

"Как и прежде, я не вижу разумной альтернативы решению о двух государствах", - сказала Меркель журналистам перед началом переговоров с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Берлине.

Что касается вопроса о поселениях, она добавила: "Меня очень беспокоят события на территории Иудеи и Самарии, которые приводят к эрозии основы для достижения решения о двух государствах".
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