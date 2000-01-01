24.03 16:22 MIGnews.com

Рухани и Путин проведут переговоры в Москве

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Кремль подтвердил, что президент Ирана Хасан Рухани посетит Москву на следующей неделе и встретится с президентом России Владимиром Путиным.В рамках визита основное внимание будет уделено экономике и торговле, и ожидается, что два лидера подпишут 11 новых торговых соглашений в различных областях.Среди прочего, Иран попытается подписать соглашение об экспорте в Россию большого количества нефти, а также документ, в котором подробно рассказывается о дальнейшем развитии двусторонних отношений между Москвой и Тегераном.Ожидается, что Рухани и Путин обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, особенно в Сирии. Россия и Иран поддерживают президента Сирии Башара Асада, и Израиль недавно выразил обеспокоенность в связи с тем, что Иран усиливает свое влияние на Сирию, возможно, в сотрудничестве с Россией.В последнее время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу неоднократно приезжал в Россию, пытаясь координировать деятельность ЦАХАЛа в регионе с Путиным. Израиль и Россия в 2015 году сформировали совместный механизм для координации военных операций в Сирии, и в частности в отношении использования воздушного пространства Сирии.Несмотря на этот совместный механизм, Россия на прошлой неделе вызвала посла Израиля для получения разъяснений после израильских авиаударов в Сирии.Ожидается, что Рухани будут сопровождать в поездке в Россию несколько высокопоставленных министров, в том числе министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф и председатель Совместного экономического комитета Ирана и России Махмуд Вази.