25.03 07:16 MIGnews.com
Еврокомиссия выставит Британии счет за Brexit в $62 млрд
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что после выхода Британии из ЕС на нее не будут налагаться санкции, но ей потребуется выплатить 62 млрд. долларов. Об этом сообщает "Би-би-си".
"Я не враждебен ко Британии, поскольку она — часть Европы. Я надеюсь на сохранение дружеских отношений с Великобританией", — сказал Юнкер.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода из Европейского союза 29 марта.
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