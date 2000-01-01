25.03 07:16 MIGnews.com

Еврокомиссия выставит Британии счет за Brexit в $62 млрд

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Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что после выхода Британии из ЕС на нее не будут налагаться санкции, но ей потребуется выплатить 62 млрд. долларов. Об этом сообщает "Би-би-си"."Я не враждебен ко Британии, поскольку она — часть Европы. Я надеюсь на сохранение дружеских отношений с Великобританией", — сказал Юнкер.Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запустит процедуру выхода из Европейского союза 29 марта.