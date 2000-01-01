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Марин Ле Пен снова самый популярный кандидат | Фото: Rémi Noyon/Flickr24.03 17:21   MIGnews.com

Марин Ле Пен снова самый популярный кандидат

Председательница ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вновь возглавила рейтинг популярности участников президентской гонки. Об этом свидетельствуют данные опроса компании OpinionWay, опубликованные 24 марта.

Так, если 23 марта бывшему министру экономики Эмманюэлю Макрону удалось сократить разрыв с Ле Пен и поравняться на 25%, то сейчас его рейтинг просел на 1%, что предоставило лидеру французских ультраправых возможность вновь вырваться.

На третьем месте — экс-премьер Франции Франсуа Фийон, за которого намерены голосовать 19% респондентов. За ним следуют кандидат от социалистов Бенуа Амон (14%), Жан-Люк Меланшон (11%) и Николя Дюпон-Эньян (3%).

Что же касается второго тура, то, согласно опросу, Марин Ле Пен все так же отстает от Макрона с колоссальным разрывом – 63% против 37%. Он Фийона она тоже отстает, но не так катастрофически – 43% против 57%.

Опрос проводился в период с 21 по 23 марта. Участие в нем приняли 1675 совершеннолетних французских избирателей.
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