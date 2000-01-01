24.03 21:17 MIGnews.com

Путин не собирается вмешиваться в выборы президента Франции

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Отношениям с Францией Россия придает очень большое значение. Поэтому она ни в коем случае не хочет влиять на президентские выборы в этой стране. РФ оставляет за собой право общаться с представителями любых политических сил. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Кремле на встрече с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен.Путин отметил, что РФ старается поддерживать ровные отношения, как с представителями действующей власти, так и с представителями оппозиции, передает Интерфакс.По его словам, Россия не хочет влиять на предвыборную гонку во Франции. Однако она оставляет за собой право общаться со всеми представителями всех политических сил страны. Таким же образом, по словам президент РФ, поступают партнеры России, например, в Европе и в США.