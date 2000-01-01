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ШАС объединяется с Шелли Яхимович 24.03 12:24   MIGnews.com

ШАС объединяется с Шелли Яхимович

Израильская пресса сообщает о смещении баланса сил на пути перевыборов руководства Федерации труда. Как пишет "Аруц Шева", утром в пятницу, 24 марта, парламентские фракции ШАС и "Социальный дом" экс-председательницы "Аводы" Шелли Яхимович подписали соглашение о совместном решении вопроса следующего главы Гистадрута.

Согласно договору между левыми и религиозными, ШАС обязуется поддержать кандидатуру Ячимович в качестве новой председательницы профсоюзов, взамен на что она выделит для ШАСа каждое четвертое место в своей фракции. Список делегатов ШАСа в "Социальном доме" должен быть представлен позже сегодня.

"У ШАС и Шелли Яхимович схожие взгляды на решение социальных вопросов и на счет заботы о малозащищенных. Поэтому связь этих двух фракций может быть хорошей новостью для всех работников в Израиле", - прокомментировал свой политический ход лидер ШАСа, министр внутренних дел Арье Дери.

"Мы и ШАС разделяем широкий спектр социальных вопросов. Сотрудничество сблизит нас на всех уровнях рабочей общественности и докажет, что социальная повестка дня может быть единой. Это обеспечит нам победу на выборах", - добавила Яхимович.
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