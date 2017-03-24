Вестминстерский террорист - уголовник Халид Масуд

Британские власти разрешили к публикации информацию о террористе, атакующем на Вестминстерском мосту 22 марта.
Речь идет о 52-летнем Халиде Масуде из Кента , отце трех детей.
Масуд, урожденный Эдриан Элмс, имел несколько судимостей, и отсидел срок в тюрьме - хотя и не обвинениям, связанным с терроризмом. Масуд на каком-то этапе своей жизни принял ислам.
Масуд судился по обвинениям в нападении, причинении тяжких телесных повреждений, незаконном владении оружием и нарушении общественного порядка. Первый раз Масуда признали виновным в 1983 году, последний - в 2003.
Масуд некоторое время находился на радарах британской секретной службы MI5, хотя, по утверждениям сыщиков “не было никаких указаний на то, что он намерен совершить террористическую атаку”.
Масуд последние семь месяцев жил в Бирмингеме. Соседи описывают его как “очень спокойного человека” и его семью как “очень замкнутую”. Масуд “часто носил традиционную исламскую одежду”.
П делу об атаке на Весмстерском мосту аретсованы восемь человек, в том числе 39-летняя женщина, с которой Масуд предположительно жил в Лутоне.
Следует отметить, что Бирмингем превратился в настоящую теплицу террора в Британии. В Бирмингеме живет 234 тысячи мусульман - но выходцы из города ответственны за 10% всех исламистских атак, совершаемых гражданами Британии. В то время как британская пресса ломает голову над тем, почему именно из Бирмингема вышло такое количество мусульманских террористов, более серьезная проблема кардинального изменения этнического характера Британии остается за кадром.
В Британии в наиболее яркой форме выражено явление, которое получило название “бегство белых”. Коренное население оставляет районы с большим количеством мигрантов, что ведет к сегрегации созданию чересполосицы гетто - меньшинств и белых, и фактической балканизации страны. В настоящее время более 55% населения Лондона - иммигранты, и количество британцев в столице стремительно сокращается. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Будущее Еврабии. Бегство белых".
Доминик Грив, бывший генеральный прокурор Британии и председатель комитета по разведке и безопасности парламента заявил, что у служб безопасности "не было никаких оснований предполагать, что Масуд готовит атаку": “Я могу лишь сказать - чудо, что ничего подобного не произошло раньше”.
Грив согласился с гипотезой согласно которой Масуд принял ислам и радикализовался в тюрьме: “Совершенно очевидно, что над внимательно изучить то, как заключенные влияют друг на друга”. Грив также потребовал, чтобы администрация тюрем нанимала “таких имамов, которые добьются того, чтобы тюрьмах обучение исламу осуществлялось надлежащим образом”.