24.02 17:35 MIGnews.com

Украина и РФ "договорятся между собой", - Трамп

"If Ukraine and Russia can work out some agreement where they get along, to me that'd be very good" -- brilliant insights on international relations from Trump pic.twitter.com/lgrsUK1h10 — Aaron Rupar (@atrupar) February 23, 2020

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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть улучшение двусторонних отношений между Украиной и Россией, об этом он заявил журналистам во время короткого общения перед Белым домом."Хотелось бы, чтобы они нашли общий язык между собой. Если бы это удалось, это было бы очень хорошо для мира", - заявил Трамп."Если Украина и Россия смогут разработать определенное соглашение, чтобы они ладили, для меня это было бы очень хорошо", - добавил американский президент.