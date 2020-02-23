24.02 17:35 MIGnews.com
Украина и РФ "договорятся между собой", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть улучшение двусторонних отношений между Украиной и Россией, об этом он заявил журналистам во время короткого общения перед Белым домом.
"Хотелось бы, чтобы они нашли общий язык между собой. Если бы это удалось, это было бы очень хорошо для мира", - заявил Трамп.
"Если Украина и Россия смогут разработать определенное соглашение, чтобы они ладили, для меня это было бы очень хорошо", - добавил американский президент.
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