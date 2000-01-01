24.02 08:54 MIGnews.com

"Нетаниягу и Лицман раздувают истерию коронавируса"

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Член партии Наш Дом - Израиль Леонид Леонид Эйдельман обрушился с жесткой критикой на правительство Нетаниягу и меры, предпринимаемые для пресечения распространения коронавируса в Израиле.По информации 12-го канала Эйдельман, бывший глава Гистадрута врачей Израиля и кандидат Либермана на пост министра здравоохранения, утверждает, что Нетаниягу и министр Яаков Лицман “намеренно раздувают панику вокруг коронавируса”. Это было якобы сказано Эйдельманом в разговорах с его приближенными. По версии Эйдельмана, паника раздувается ради того, чтобы на выборы явилось наименьшее количество людей.Эйдельман отказался комментировать эти сообщения, но заявил, что “у Нетаниягу нет медицинского образования, и потому неясно, как он может знать что нужно, а что не нужно делать”.Эйдельман подчеркнул: "Я говорю об истерии, и, к несчастью, ее раздувает министерство здравоохранения по совершенно непрофессиональным причинам. Это в интересах раввина Лицмана , чтобы как можно меньшее количество людей вышло голосовать, потому что публика, голосующая за него, придет на выборы в любом случае”.Эйдельман заявил: “Истерия раздута, и вы должны искать причины этого. Это все очень непонятно, все вышло за всякие рамки, и те инструкции, которые министерство здравоохранения публикует очень трудно понять, очень трудно выполнить. Решение загнать всю публику в истерию - это не профессиональное решение”.На эти обвинения Ликуд ответил следующим образом: “Либерман в истерике после того, как он был представлен в качестве члена левого лагеря. Израильский народ знает, что премьер-министр управляет этим кризисом исходя из здравого смысла и ответственности за здоровье граждан”.Из окружения Лицмана передали: “Это дикие и безумные галлюцинации Эйдельмана, которые точно подходят под стиль его патрона Либермана, нет никаких фактических оснований для этого наговора. Все решения приняты на профессиональном уровне и ради того, чтобы предотвратить распространение болезни”.