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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:25.02 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

ЦАХАЛ нанес серию ударов по Сирии и Газе В ответ на массивный ракетный обстрел Израиля ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям Исламского джихада и в Газе, и в Сирии.

Нетаниягу приказал сжечь объекты террористов: что известно Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал продолжить действия против террористических организаций в Газе, пока не наступит тишина.

Инструкция Службы тыла для населения В ряде населенных пунктов отменяются занятия в школах. Это относится к городам и региональным советам Ашкелон, Сдерот, Нетивот, Хоф Ашкелон, Эшколь, Сдот Ха-Негев, Шаар ха-Негев.

Исторический момент: начало создания карты Иудеи и Самарии В Ариэле впервые собралась израильско-американская группа для составления карты земель Иудеи и Самарии в преддверии распространения на них израильского суверенитета.

Коронавирус: Италия – крупнейший очаг эпидемии вне Азии В Италии зафиксирована уже пятая смерть от смертоносного коронавируса, эпидемия которого разгорелась в китайской провинции Хубэй.


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