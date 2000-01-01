25.02 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
ЦАХАЛ нанес серию ударов по Сирии и Газе
В ответ на массивный ракетный обстрел Израиля ЦАХАЛ нанес серию ударов по целям Исламского джихада и в Газе, и в Сирии.
Нетаниягу приказал сжечь объекты террористов: что известно
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приказал продолжить действия против террористических организаций в Газе, пока не наступит тишина.
Инструкция Службы тыла для населения
В ряде населенных пунктов отменяются занятия в школах. Это относится к городам и региональным советам Ашкелон, Сдерот, Нетивот, Хоф Ашкелон, Эшколь, Сдот Ха-Негев, Шаар ха-Негев.
Исторический момент: начало создания карты Иудеи и Самарии
В Ариэле впервые собралась израильско-американская группа для составления карты земель Иудеи и Самарии в преддверии распространения на них израильского суверенитета.
Коронавирус: Италия – крупнейший очаг эпидемии вне Азии
В Италии зафиксирована уже пятая смерть от смертоносного коронавируса, эпидемия которого разгорелась в китайской провинции Хубэй.
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