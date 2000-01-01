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Исторический момент: начало создания карты Иудеи и Самарии | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля24.02 22:50   MIGnews.com

Исторический момент: начало создания карты Иудеи и Самарии

В понедельник, 24 февраля, в Ариэле впервые собралась израильско-американская группа для составления карты земель Иудеи и Самарии в преддверии распространения на них израильского суверенитета.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

"Совместная работа израильского правительства, израильской и американской групп по составлению карт начинается здесь, в Ариэле. Это большая задача – речь идет о районе периметром в 800 километров и серьезная работа, которую мы выполним как можно быстрее. В состав израильской группы вошли министр Ярив Левин, генеральный директор моего министерства Ронен Перец, а также глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат", – сказал Нетаниягу.

По его словам, картирование проводится для обеспечения израильского правоприменения на этих территориях и для последующего американского признания.

Исторический момент: начало создания карты Иудеи и Самарии | Фото: Пресс-служба премьер-министра Израиля

"Я приветствую посла Фридмана и его помощника, которые находятся здесь вместе с экспертами-картографами из США. Процесс будет завершен в кратчайшие сроки. Мы сделаем все как можно быстрее, нет никаких искусственно созданных препятствий. Для составления карт необходимо изучить каждую долину, каждый участок земли, каждую расщелину и каждую трассу – это серьезно. Мы детализируем границы, что будет иметь исторические последствия. Поэтому действовать нужно как можно быстрее, и мы не остановимся ни в коем случае", – добавил Нетаниягу.


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