24.02 09:34 MIGnews.com

Послом Саудии в США назначена женщина

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Как стало известно, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман подписал указ о назначении принцессы Римы бинт Бандар на пост посла Саудовской Аравии в США.Примечательно, что впервые в истории королевства на посольскую должность была назначена женщина."Я выражаю искреннюю благодарность и глубочайшую признательность хранителю двух святынь ислама и его королевскому высочеству наследнику престола – да будет с ними Аллах – за оказанное мне высокое доверие. Я приложу все силы, чтобы служить своей стране, руководству и народу", - сообщила принцесса.В последние два года посольство возглавлял принц Халид бин Салман – младший брат наследника престола.