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Барак об иске Ликуда: мелкие людишки, боящиеся Судного Дня 24.02 09:15   MIGnews.com

Барак об иске Ликуда: мелкие людишки, боящиеся Судного Дня

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак прокомментировал заявление в генеральную прокуратуру, поданную против него партией Ликуд.

Ликуд обвиняет Барака в давлении на юридического советника правительства Авихая Манделтьблитта.

Барак заявил: “Ликуд не пошевелит и одного единственного волоска на моей бороде. Мелкие людишки, прыгают на заднице, боятся приближающегося Судного Дня. Если возникнет такая потребность, я по возвращении в Израиль подам жалобу на Нетаниягу, который угрожал юридическому советнику правительства , начальнику полиции и полицейским следователям. Подам на Шакед, угрожавшую БАГАЦу. И на песиков, угрожавших нам “миллионами, которые не смирятся с обвинительным заключением”.


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