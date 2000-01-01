24.02 08:07 MIGnews.com

Ошрат Котлер извинилась в слезах: Мне угрожают

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Известная израильская телеведущая Ошрат Котлер извинилась в прямом эфире за свои слова, сказанные во время ее шоу неделю назад о солдатах ЦАХАЛа.Ошрат Котлер вела в субботу вечером 16 февраля на 13-м канале ТВ программу о расследовании избиения солдатами ЦАХАЛа двух палестинцев в наручниках, задержанных после теракта в Гиват Асаф.Комментируя инцидент Котлер сообщила: “Мы посылаем наших детей в армию, на территории, и получаем обратно животных. Таковы результаты оккупации”.К концу программы, Котлер, очевидно проинформированная начальством о буре возмущения, порожденной ее комментариями заявила: “Мои собственные дети и их друзья - все служат в боевых подразделениях… Мои замечания были направлены только против тех солдат, которые дошли до того, что увечили невинных из-за нашего контроля над палестинцами. Я - за облегчение наказания для этих солдат, потому что мы сами послали их в эту невозможную реальность”.В следующем выпуске журнала 23 февраля Котлер сообщила зрителям: “Критика общественности должна быть направлена не против солдат, и хотелось бы, чтобы суд принял это во внимание и облегчил им наказание. Это то, что я сказала на прошлой неделе, и это - то, что на пике предвыборной кампании было цинично использовано политиканами. Они вырвали мои слова из контекста, и распространили в сетях только то, что было сказано в самом конце”.Со слезами в голосе Котлер продолжила: “Я не политик. То, что было сказано мной здесь, было направлено только против тех солдат, которые преступили закон, а не против всех солдат ЦАХАЛа. Я глубоко сожалею, в случае, если мои слова задели кого либо из вас, но я не могу не видеть ту высокую цену, которую мы платим нашими детьми , нашими солдатами за реальность контроля над другим народом. И эта реальность длится 52 года”.Котлер также ответила тем критикам, которые прокомментировали ее слова о солдатах: “И еще пару слов тем, кто говорит, что моя работа - читать с телесуфлера. вы должны знать, что я пишу то читаю, и в качестве журналиста с программой персонального тележурнала, которые демонстрирует репортажи и принимает гостей, которые представляют весь спектр мнений в израильском обществе, мой профессиональный долг выражать личное мнение о реальности, в которой мы живем”.Котлер добавила: “Несмотря на то, что тысячи пожелали мне умереть на этой неделе, и были даже такие, которые призывали атаковать мою семью, и несмотря на то, что я напугана, я очень надеюсь на то, что во мне найдется сила выражать мое мнение и продолжать мою работу”.