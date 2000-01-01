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Майк Пенс проведет встречу с Хуаном Гуайдо 24.02 07:57   MIGnews.com

Майк Пенс проведет встречу с Хуаном Гуайдо

Вице-президент США Майк Пенс планирует встретиться с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуайдо в Боготе в понедельник после встречи группы региональных лидеров в Лиме, сообщил помощник Пенса в субботу, пишет jpost.

Встреча состоится после того, как военные, лояльные президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, заблокировали гуманитарную помощь на границе в субботу.

Встреча будет нацелена на демонстрацию поддержки США Гуайдо, которого большинство западных стран признают в качестве законного лидера Венесуэлы.


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