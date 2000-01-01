Лидер желтых жилетов поддерживает бойкот Израиля

Похоже, слова Макрона создали во Франции противоположный эффект, и Бюро по борьбе с антисемитизмом назвало рост числа инцидентов «пугающим».
В разных частях страны стали появляться граффити, осуждающие евреев. Кроме того, на 17-летнего велосипедиста в пригороде к северу от Парижа напали трое неизвестных, назвавших его «грязным евреем». Они сломали ему запястье и украли у него мобильный телефон - все за ношение кипы. И такой инцидент с нападением был не единичным.
Джером Родригес, один из видных лидеров движения желтых жилетов во Франции, заявил, что если бы у него было время, он предпочел бы принять участие в демонстрации, организованной антисионистской организацией, поддерживающей бойкот Израиля.