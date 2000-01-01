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Лидер желтых жилетов поддерживает бойкот Израиля 24.02 07:31   MIGnews.com

Лидер желтых жилетов поддерживает бойкот Израиля

Спустя всего несколько дней после того, как Макрон заявил, что примет определение антисемитизма, сформулированное Международным альянсом памяти Холокоста (IHRA), которое гласит, что антисионизм является формой антисемитизма, в стране начал наблюдаться рост числа антисемитских инцидентов, сообщает jpost.

Похоже, слова Макрона создали во Франции противоположный эффект, и Бюро по борьбе с антисемитизмом назвало рост числа инцидентов «пугающим».

В разных частях страны стали появляться граффити, осуждающие евреев. Кроме того, на 17-летнего велосипедиста в пригороде к северу от Парижа напали трое неизвестных, назвавших его «грязным евреем». Они сломали ему запястье и украли у него мобильный телефон - все за ношение кипы. И такой инцидент с нападением был не единичным.

Джером Родригес, один из видных лидеров движения желтых жилетов во Франции, заявил, что если бы у него было время, он предпочел бы принять участие в демонстрации, организованной антисионистской организацией, поддерживающей бойкот Израиля.


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